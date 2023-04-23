Дрю Добер: «Дариуш побьет Оливейру, а потом победит Махачева»

Дрю Добер назвал бойца, у которого самые высокие шансы на победу над Исламом Махачевым.

«Я большой фанат Бенеила Дариуша. Он недооценен и заслуживает большего. Не знаю, почему UFC так его не любит. У Бенила хорошие шансы на победу в поединке с Исламом Махачевым. Он очень талантлив.

Думаю, Бенеил побьет Чарльза Оливейру. Он заслужил титульный шанс. Бенеил выиграет у Чарльза, а потом победит Ислама», – сказал боец UFC Дрю Добер.

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