Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»
Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Ислама Махачева.
«Я понятия не имею. Посмотрим, как пройдет бой в воскресенье, но да. Очевидно, что в этом есть большой смысл», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что в соглавном бою UFC 289 встретятся легковесы Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш.
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