Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»

Теги UFC Дана Уайт легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Ислама Махачева.

«Я понятия не имею. Посмотрим, как пройдет бой в воскресенье, но да. Очевидно, что в этом есть большой смысл», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в соглавном бою UFC 289 встретятся легковесы Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш.

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