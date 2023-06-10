Уайт – о следующем сопернике Махачева: «Посмотрим, кто победит 11 июня»

Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике Ислама Махачева.

«Я понятия не имею. Посмотрим, как пройдет бой в воскресенье, но да. Очевидно, что в этом есть большой смысл», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что в соглавном бою UFC 289 встретятся легковесы и .

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