Сехудо признал поражение в бою со Стерлингом: «Я допустил ошибки, которые стоили мне решения»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо признал поражение в бою с Алджамейном Стерлингом на UFC 288.

«Действительно ли я проиграл Алджо Стерлингу на UFC 288? Я пересмотрел бой в первый раз после той ночи, и в итоге мои ошибки стоили мне решения.

Это был конкурентный поединок, который мог закончиться в мою пользу. Но сейчас я мотивирован как никогда», – написал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо в соцсетях.

Напомним, что в мае 2023 года в главном событии UFC 288 Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул в легчайшем весе.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
китаец не признал, что был унижен в бою с грузином
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