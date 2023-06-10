Сехудо признал поражение в бою со Стерлингом: «Я допустил ошибки, которые стоили мне решения»
Генри Сехудо признал поражение в бою с Алджамейном Стерлингом на UFC 288.
«Действительно ли я проиграл Алджо Стерлингу на UFC 288? Я пересмотрел бой в первый раз после той ночи, и в итоге мои ошибки стоили мне решения.
Это был конкурентный поединок, который мог закончиться в мою пользу. Но сейчас я мотивирован как никогда», – написал бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо в соцсетях.
Напомним, что в мае 2023 года в главном событии UFC 288 Сехудо проиграл Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул в легчайшем весе.
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