Двалишвили хочет драться с Сехудо: «В чистой борьбе он меня победит, но бой по ММА – то, что мне нужно»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили хочет драться с Генри Сехудо.

«Я знаю, что он олимпийский чемпион по борьбе, но это ММА. Я могу драться как угодно. Даже если он хочет бороться, то нет проблем.

Все знают, что моя борьба хорошо подходит ММА. По правилам олимпийской борьбы он, конечно, меня победит. Но бой по ММА – это то, что нужно», – сказал Мераб Двалишвили.

Двалишвили вернется к боям в конце 2023 года: «Я смогу бить через 3 месяца»

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3 комментария

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TomSail
Очень интересный бой, но уверен, что по всем параметрам Сехудо пройдёт Мераба
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jmkc6z5z9t
Походу они сейчас оба на одном уровне.Может Сехудо поумней только
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