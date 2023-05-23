Двалишвили хочет драться с Сехудо: «В чистой борьбе он меня победит, но бой по ММА – то, что мне нужно»

Мераб Двалишвили хочет драться с Генри Сехудо.

«Я знаю, что он олимпийский чемпион по борьбе, но это ММА. Я могу драться как угодно. Даже если он хочет бороться, то нет проблем.

Все знают, что моя борьба хорошо подходит ММА. По правилам олимпийской борьбы он, конечно, меня победит. Но бой по ММА – это то, что нужно», – сказал .

Двалишвили вернется к боям в конце 2023 года: «Я смогу бить через 3 месяца»