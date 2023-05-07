Сехудо – о проигрыше Стерлингу: «Ненавижу проигрывать. Алджо жестче, чем я думал»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо назвал близким бой с Алджамейном Стерлингоим.

Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе поделился мыслями после боя с Алджамейном Стерлингом, в котором он проиграл раздельным решением судей.

«Он жестче, чем я думал. Это правда так. Ты смотришь его бои и думаешь, что он постоянно открывается, но он хорош.

И никаких оправданий, у меня был отличный лагерь, отличная команда. Тренеры сказали, что, возможно, я забрал второй, четвертый и пятый раунды.

Но судьи так не посчитали. Так что не знаю. Бой был близкий, но Алджамейн сделал свою работу и победил. Стремно, ненавижу проигрывать», – сказал Генри Сехудо.

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6 комментариев

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Juninho P.
Стерлинг хорошо прибавил, после победы над Яном. от боя к бою, только сильнее-это факт
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Висита Эльмурзаев
Над Стерлингом все угарали а он побеждает и побеждает, это какая по счёту защита уже?
+6
0
+6
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MaitreML
Ответ Khairba4i
3 раза уже защитил
хорошо защищает,купил на яндекс маркете победы над Петром и карликом Геной,а также изничтожил однорукого пирата диджея Диллашоу.Элитный чемпион всех времен и народов.
+4
-1
+3
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Khairba4i
Ответ Висита Эльмурзаев
Над Стерлингом все угарали а он побеждает и побеждает, это какая по счёту защита уже?
3 раза уже защитил
+2
0
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Влад Ким
Сехудо молодец! После такого простоя выдал отличный бой.
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