Сехудо – о проигрыше Стерлингу: «Ненавижу проигрывать. Алджо жестче, чем я думал»
Генри Сехудо назвал близким бой с Алджамейном Стерлингоим.
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе поделился мыслями после боя с Алджамейном Стерлингом, в котором он проиграл раздельным решением судей.
«Он жестче, чем я думал. Это правда так. Ты смотришь его бои и думаешь, что он постоянно открывается, но он хорош.
И никаких оправданий, у меня был отличный лагерь, отличная команда. Тренеры сказали, что, возможно, я забрал второй, четвертый и пятый раунды.
Но судьи так не посчитали. Так что не знаю. Бой был близкий, но Алджамейн сделал свою работу и победил. Стремно, ненавижу проигрывать», – сказал Генри Сехудо.
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