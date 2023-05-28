Сехудо готов быть запасным в бою Стерлинга и О’Мэлли: «Я хочу вернуть свое золото»
Генри Сехудо хочет драться за титул UFC в легчайшем весе.
«Эй, Дана Уайт. Я готов драться с Шоном О’Мэлли, если Алджо продолжит играть в игры. Если Стерлинг все же решится на бой, то я готов быть заменой на турнире в Бостоне. Я хочу вернуть свое золото», – написал Генри Сехудо в соцсетях.
Напомним, что Сехудо и Стерлинг дрались за титул в 61 кг на турнире UFC 288. Действующий чемпион защитил пояс, победив раздельным решением судей.
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