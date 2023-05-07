Брат Хабиба – о победе Стерлинга: «3-2 Сехудо, они ошиблись»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Умар Нурмагомедов UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов не согласен с результатом боя Стерлинг – Сехудо.

Боец легчайшего веса UFC прокомментировал исход титульного боя, в котором Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей.

«3-2 Сехудо, Они ошиблись», – написал Умар Нурмагомедов в соцсетях.

Сехудо – о проигрыше Стерлингу: «Ненавижу проигрывать. Алджо жестче, чем я думал»

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomSail
Хочется посмотреть, как Умар в ярком стиле вынесет и Мераба и Стерлинга. Пока Мераб сливается, но очень хочется в июле битву «папах».
А так для Умара еще конкурентов в дивизионе нет.
О’Мэлли, Сэндмэн, Вера, Ян в конце концов - снесет всех.
+37
-9
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Брат Хабиба в топ 15 в своём весе. Давайте уже называть его по имени.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Базилий
Ответ TomSail
Хочется посмотреть, как Умар в ярком стиле вынесет и Мераба и Стерлинга. Пока Мераб сливается, но очень хочется в июле битву «папах». А так для Умара еще конкурентов в дивизионе нет. О’Мэлли, Сэндмэн, Вера, Ян в конце концов - снесет всех.
С Яном заруба будет, не думаю что в одну калитку будет
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
почему брата хабиба нельзя назвать по имени?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрэнк Канистра
Ответ TomSail
Хочется посмотреть, как Умар в ярком стиле вынесет и Мераба и Стерлинга. Пока Мераб сливается, но очень хочется в июле битву «папах». А так для Умара еще конкурентов в дивизионе нет. О’Мэлли, Сэндмэн, Вера, Ян в конце концов - снесет всех.
Не удивлюсь, если Яна переведут в гейткиперы дивизиона и дадут ему Умара. Если Умар заберет, то станет следующим претендентом, все равно там Мераб сиськи мнет и не хочет драться со своим друганом Алджо.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JUVEMAGA007
Брат Хабиба - это уже такой устоявшийся байт спортс.ру
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KatikPato
Ответ Typizza
Как по мне, так Стерлинг уверенно выиграл четыре раунда, только пятый был близкий. Сехудо толстый мешок, не увидел за что его так все нахваливали. И рекорд слабый у него был, что до боя 16/2, что тем более после 16/3. Стерлинг явно покруче и более умелый боец, и побед налупил уже 23 при всего трёх поражениях.
Полностью оправдываешь свое имя
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomSail
Ответ Isa Babaev
Ян не соперник дагу, о чем ты
В этом с тобой согласен, тут никто дагестанцу не соперник, хочется, чтобы он дрался чаще
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex G
В судьи нужно было идти
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Биспинг
Слишком много ошибок в слове «Али абдельазиз»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FRAUD
Ответ TomSail
Хочется посмотреть, как Умар в ярком стиле вынесет и Мераба и Стерлинга. Пока Мераб сливается, но очень хочется в июле битву «папах». А так для Умара еще конкурентов в дивизионе нет. О’Мэлли, Сэндмэн, Вера, Ян в конце концов - снесет всех.
Ну Мераба он разобьет, окей, но я надеюсь на это, но вот Стерлинга или Сехудо, ну не, пока что не вижу за счет чего, в борьбе он их не превосходит, в стойке они оба могут на перетыкать, а по Умару мы ничего толком и не знаем, надо посмотреть на бой хотя бы с Крузом, пускай это уже не тот Доминик, но он попрежнему опаснее очень большого количества бойцов в легчайшем, и в борьбе хорош, и ударка у него неприятная, вот если Доминика пройдет, тогда будем что-то говорить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Ответ KatikPato
Полностью оправдываешь свое имя
Смотри на свой никнэйм, а выше в моем написано кто ты - так это работает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Базилий
Ответ Isa Babaev
Ян не соперник дагу, о чем ты
С одним дагом уже дрался и доказал в реванше, что первую победу украли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Базилий
Ответ Isa Babaev
Ян не соперник дагу, о чем ты
Праймовый Ян? Ну да не смеши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Базилий
Ответ TomSail
Если выйдет как с Мерабом, то там не в одну калитку, там калитка вылетит на первых же секундах. Для начала ему бы нащупать себя в бое с Верой или даже Крусом…
Я думаю Петя сделает выводы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomSail
Ответ FRAUD
Ну Мераба он разобьет, окей, но я надеюсь на это, но вот Стерлинга или Сехудо, ну не, пока что не вижу за счет чего, в борьбе он их не превосходит, в стойке они оба могут на перетыкать, а по Умару мы ничего толком и не знаем, надо посмотреть на бой хотя бы с Крузом, пускай это уже не тот Доминик, но он попрежнему опаснее очень большого количества бойцов в легчайшем, и в борьбе хорош, и ударка у него неприятная, вот если Доминика пройдет, тогда будем что-то говорить.
Стерлинга точно разобьет, вот не сомневаюсь, у Стерлинга слабые удары и сильные только ноги, но он кики использует для удержания дистанции и набора баллов, вообще ни о чем, Умар по Алджо проедет катком. С Сехудо было бы интереснее, да, не хочется, чтобы он завершал, если останется, то все шансы есть дальше вернуть трон, тут и реванш можно было бы организовать, но интереснее для начала тогда уж, чтобы он Мераба завершил и потом реванш.
Крус точно топ в легчайшем до сих пор, но мне кажется, что будет, как у Петра с Жозе ( но интересно было бы посмотреть, согласен.
А так это ж Нумагомедовы, эдакие новые Грейси, только из Дагестана, нет сомнений в их исключительности, это Абубакар ни о чем, но он и сказал, что без чемпионских притязаний, да дружбан Зубайра, а так Умар и Усман - мощь, плюс Ислама я бы к «клану» причислил. Это иной уровень, хочешь не хочешь, но даже без проверок другими бойцами, но с ними сразу стоит считаться.
(Что мы и видим, рейтинг ниже, но для всех очень рисково с ними драться и остерегаются, Ислама вон сколько мариновали и какие сложности с подбором соперников были, тоже самое понимают и про Умара).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Александр Базилий
С Яном заруба будет, не думаю что в одну калитку будет
Ян не соперник дагу, о чем ты
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomSail
Ответ Фрэнк Канистра
Не удивлюсь, если Яна переведут в гейткиперы дивизиона и дадут ему Умара. Если Умар заберет, то станет следующим претендентом, все равно там Мераб сиськи мнет и не хочет драться со своим друганом Алджо.
Да Мераб и с Алджо не хочет драться и уже начал сливаться от Умара (потому что понимает, что текущий хайп сразу умножится на ноль), два друга - два тормоза дивизиона.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomSail
Ответ Александр Базилий
С Яном заруба будет, не думаю что в одну калитку будет
Если выйдет как с Мерабом, то там не в одну калитку, там калитка вылетит на первых же секундах. Для начала ему бы нащупать себя в бое с Верой или даже Крусом…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AshAsh
Сехудо много ртом работал в последнее время, это расплата
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Гузиков
Ян больше не станет чемпионом! Он будет драться около, и не дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
максим зайцев
Первый раз согласен с кем-то по фамилии Нурмагомедов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий