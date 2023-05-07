Брат Хабиба – о победе Стерлинга: «3-2 Сехудо, они ошиблись»
Умар Нурмагомедов не согласен с результатом боя Стерлинг – Сехудо.
Боец легчайшего веса UFC прокомментировал исход титульного боя, в котором Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей.
«3-2 Сехудо, Они ошиблись», – написал Умар Нурмагомедов в соцсетях.
Сехудо – о проигрыше Стерлингу: «Ненавижу проигрывать. Алджо жестче, чем я думал»
А так для Умара еще конкурентов в дивизионе нет.
О’Мэлли, Сэндмэн, Вера, Ян в конце концов - снесет всех.
Крус точно топ в легчайшем до сих пор, но мне кажется, что будет, как у Петра с Жозе ( но интересно было бы посмотреть, согласен.
А так это ж Нумагомедовы, эдакие новые Грейси, только из Дагестана, нет сомнений в их исключительности, это Абубакар ни о чем, но он и сказал, что без чемпионских притязаний, да дружбан Зубайра, а так Умар и Усман - мощь, плюс Ислама я бы к «клану» причислил. Это иной уровень, хочешь не хочешь, но даже без проверок другими бойцами, но с ними сразу стоит считаться.
(Что мы и видим, рейтинг ниже, но для всех очень рисково с ними драться и остерегаются, Ислама вон сколько мариновали и какие сложности с подбором соперников были, тоже самое понимают и про Умара).