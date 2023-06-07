Энтони Смит – об Аманде Нуньес: «Порой я жду ее ухода на пенсию. Кажется, она не получает удовольствие от боев»

Теги UFC Аманда Нуньес Энтони Смит UFC 289 Бокс/MMA/UFC

Энтони Смит считает, что Аманде Нуньес пора задуматься о завершении карьеры.

«Порой я с нетерпением жду ухода Аманды Нуньес на пенсию Это очень странное чувство.

Иногда, когда я вижу, как она тащит всю свою семью на бойцовскую неделю, на все эти интервью, и она тащит туда всю свою семью, а потом она выходит драться – иногда мне почти жаль ее.

Типа, просто наслаждайся своей жизнью и развлекайся. Перестань заниматься всей этой ерундой. Часто кажется, что она не всегда получает от этого удовольствие», – сказал бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе Энтони Смит.

В ночь на 11 июня Нуньес будет защищать пояс в легчайшем весе против Ирен Альданы. Бой возглавит турнир UFC 289 в Ванкувере (Канада).

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