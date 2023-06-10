UFC 289: Нуньес против Алданы, Оливейра против Дариуша и другие бои

В Ванкувере (Канада) в ночь на 11 июня пройдет турнир UFC 289.

В главном событии турнира состоится поединок за титул в женском легчайшем весе между (22-5) и Ирен Алданой (14-6).

Другие бои турнира:

(33-9) – (22-4-1);

Майк Мэллот (9-1-1) – Адам Фьюджитт (9-3);

Дэн Иге (16-6) – Нэйт Лэндвер (17-4);

Эрик Андерс (15-7) – Марк-Андре Баррио (15-6);

Нассурдин Имавов (12-4) – Крис Кертис (30-10).

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