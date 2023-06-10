UFC 289: Нуньес против Алданы, Оливейра против Дариуша и другие бои
В Ванкувере (Канада) в ночь на 11 июня пройдет турнир UFC 289.
В главном событии турнира состоится поединок за титул в женском легчайшем весе между Амандой Нуньес (22-5) и Ирен Алданой (14-6).
Другие бои турнира:
Чарльз Оливейра (33-9) – Бенеил Дариуш (22-4-1);
Майк Мэллот (9-1-1) – Адам Фьюджитт (9-3);
Дэн Иге (16-6) – Нэйт Лэндвер (17-4);
Эрик Андерс (15-7) – Марк-Андре Баррио (15-6);
Нассурдин Имавов (12-4) – Крис Кертис (30-10).
Взвешивание перед UFC 289: Нуньес и Альдана показали одинаковый вес, Оливейра легче Дариуша
1 комментарий