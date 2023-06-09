Деонтей Уайлдер обратился к Фрэнсису Нганну: «Я согласен на два поединка»

Деонтей Уайлдер заявил, что хочет провести два боя с Фрэнсисом Нганну.

«Это действительно может произойти. Я общался с , встречались и наши команды. Не могу назвать точную дату, но все серьезно.

Эй, Фрэнсис! Ты слышишь меня? Мы уже обсуждали это, и у нас есть возможность пообщаться снова.

Я согласен на два поединка. Как по правилам бокса, так и по правилам ММА», – сказал экс-чемпион мира .

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