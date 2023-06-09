Деонтей Уайлдер обратился к Фрэнсису Нганну: «Я согласен на два поединка»

Теги тяжелый вес MMA Деонтей Уайлдер бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер заявил, что хочет провести два боя с Фрэнсисом Нганну.

«Это действительно может произойти. Я общался с Фрэнсисом, встречались и наши команды. Не могу назвать точную дату, но все серьезно.

Эй, Фрэнсис! Ты слышишь меня? Мы уже обсуждали это, и у нас есть возможность пообщаться снова.

Я согласен на два поединка. Как по правилам бокса, так и по правилам ММА», – сказал экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

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2 комментария

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berzerker
Какой же прекрасный повод почесать языком в твиттерах подарил всем боксерам этот Нганну! А главное эти разговоры ни к чему не обязывают.
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alexander bakulin
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за два боксёрских поедника срубит больше бабла, чем стероидный мошенник за всю свою позорную карьеру, наполненную допинг скандалами и просёрами рейесам и сантосам.
фрэнсис красавчик, конечно. лысого шарлатана обвёл вокруг пальца, как лошка. выстроил карьеру от бомжа, с улиц парижа, до самого богатого тяжеловеса в истории ММА.
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