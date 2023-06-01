Кроуфорд – Нганну: «Бокс сильно отличается от ММА. Если Уайлдер попадет по тебе – ты уснешь»

Теренс Кроуфорд предостерег Фрэнсиса Нганну от боя с Деонтеем Уайлдером.

«Этот парень – ударник. Делает свое дело в ММА, но в боксе все по-другому. Честно говоря, у него нет никаких шансов против лучших тяжеловесов.

У Нганну есть кое-какие навыки. Я бы посоветовал ему сперва подраться с кем-нибудь из парней более низкого уровня. Привыкнуть к рингу, к большому количеству раундов.

Бокс сильно отличается от ММА. Если Деонтей Уайлдер попадет по тебе – ты уснешь. Он отправил в нокдаун . Не знаю, кому еще удавалось это сделать.

Уайлдер – один из лучших панчеров в истории, так что имей это в виду», – сказал чемпион мира в полусреднем весе .

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