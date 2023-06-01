Кроуфорд – Нганну: «Бокс сильно отличается от ММА. Если Уайлдер попадет по тебе – ты уснешь»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Теренс Кроуфорд бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд предостерег Фрэнсиса Нганну от боя с Деонтеем Уайлдером.

«Этот парень – ударник. Делает свое дело в ММА, но в боксе все по-другому. Честно говоря, у него нет никаких шансов против лучших тяжеловесов.

У Нганну есть кое-какие навыки. Я бы посоветовал ему сперва подраться с кем-нибудь из парней более низкого уровня. Привыкнуть к рингу, к большому количеству раундов.

Бокс сильно отличается от ММА. Если Деонтей Уайлдер попадет по тебе – ты уснешь. Он отправил в нокдаун Тайсона Фьюри. Не знаю, кому еще удавалось это сделать.

Уайлдер – один из лучших панчеров в истории, так что имей это в виду», – сказал чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Хирн – о Нганну в боксе: «У него нет шансов против топ-20 тяжелого веса»

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7 комментариев

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Вася Енотов
Всё верно, очевидные вещи. Против школы бокса у размахайщика от ММА ноль шансов. Для Деонтея будет самый лёгкий чек в карьере
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Костя Петров
Стив Каннингем отправлял Фьюри на пол.
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Мага осторожный
нганну жадный, он сразу с топом хочет денег срубить, в боксе он не собирается карьеру делать, для него это разовая акция, поэтому и не хочет начинать с низкорейтинговых боксёров
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armageddon123456
Ответ j30
почему тогда фьюри не уснул? он же попадал по нему и не раз, да и вообще нокауты серьезные очень редкое являние , в мма гораздо чаще они бывают
Вообще как-бы, дело то известное - откуда у Фуры такая стальная челюсть...
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Сергей Осипов
Нашёл дурака. А если он проиграет менее именитому боксеру(а он скорее всего проиграет), то что прикажешь бедолаге делать? Идти в беллатор на ставку 50+50?
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Нету Нету
Нганну не так устанет как ММА, в боксе и дышать можно, а удар по мощнее чем у баскетболиса
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