Кроуфорд – Нганну: «Бокс сильно отличается от ММА. Если Уайлдер попадет по тебе – ты уснешь»
Теренс Кроуфорд предостерег Фрэнсиса Нганну от боя с Деонтеем Уайлдером.
«Этот парень – ударник. Делает свое дело в ММА, но в боксе все по-другому. Честно говоря, у него нет никаких шансов против лучших тяжеловесов.
У Нганну есть кое-какие навыки. Я бы посоветовал ему сперва подраться с кем-нибудь из парней более низкого уровня. Привыкнуть к рингу, к большому количеству раундов.
Бокс сильно отличается от ММА. Если Деонтей Уайлдер попадет по тебе – ты уснешь. Он отправил в нокдаун Тайсона Фьюри. Не знаю, кому еще удавалось это сделать.
Уайлдер – один из лучших панчеров в истории, так что имей это в виду», – сказал чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
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