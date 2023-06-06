Том Аспинэлл: «Если и есть боксер, которого Нганну мог бы победить, то это Уайлдер»

Том Аспинэлл считает, что Фрэнсис Нганну победил бы в боксерском поединке Деонтея Уайлдера.

«Я хотел бы увидеть Нганну в бою против Уайлдера, потому что это просто два огромных парня, которые могут пробивать дыры в стене. Это смешно. Я бы хотел на это посмотреть.

Если есть кто-то, кого он может победить, то это Деонтей Уайлдер. Я не хочу его оскорбить, ведь он один из самых крутых панчеров в боксе, но что касается конкретных боксерских навыков, то его уровень гораздо ниже, чем у Усика, Тайсона Фьюри или кого-то их уровня.

Сила его удара просто зашкаливает, она вне этого мира. Но я думаю, что он вполне победим, а его боевой IQ не кажется устрашающим. Я думаю, что Нганну мог бы победить Уайлдера», – заявил пятый номер тяжелого веса UFC Том Аспинэлл.

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