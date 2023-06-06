Том Аспинэлл: «Если и есть боксер, которого Нганну мог бы победить, то это Уайлдер»

Теги UFC MMA Деонтей Уайлдер бокс Фрэнсис Нганну Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Том Аспинэлл считает, что Фрэнсис Нганну победил бы в боксерском поединке Деонтея Уайлдера.

«Я хотел бы увидеть Нганну в бою против Уайлдера, потому что это просто два огромных парня, которые могут пробивать дыры в стене. Это смешно. Я бы хотел на это посмотреть.

Если есть кто-то, кого он может победить, то это Деонтей Уайлдер. Я не хочу его оскорбить, ведь он один из самых крутых панчеров в боксе, но что касается конкретных боксерских навыков, то его уровень гораздо ниже, чем у Усика, Тайсона Фьюри или кого-то их уровня.

Сила его удара просто зашкаливает, она вне этого мира. Но я думаю, что он вполне победим, а его боевой IQ не кажется устрашающим. Я думаю, что Нганну мог бы победить Уайлдера», – заявил пятый номер тяжелого веса UFC Том Аспинэлл.

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6 комментариев

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уличный иуда
Уайлдер даже в свой худший день прибьет его…
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armageddon123456
Да там в плане движения будет просто пропасть... Уайлдер очень пластичен на самом деле. Да и бронзовую медаль на Олимпиаде дают не за красивые глаза. И сравнивать его с Нганну, натуральным бревнищем... то такое. Уайлдер с Нганну будет смотреться как Усик на фоне Джошуа. Только в отличие от Усика он Нганну не шлепать будет весь поединок, а вырубит к хренам в 1-2 раунде
+3
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Мага осторожный
нганну в первом же раунде рухнет как сноп соломы
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Auliminium
Если Деонтей захочет убить его на ринге, то на это уйдёт не больше 10 секунд
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Мишаня Кашников
мельница выхлестнет Мабуту даже с связанной рукой
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Линолеум
Такую ерунду ляпнул)Первый же прямой от Дилдера и Нганну не встанет
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