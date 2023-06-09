Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусов: «Годы идут, растет инфляция»
Исраэль Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусных выплат.
«Они должны увеличить размер бонусов. Годы идут, растет инфляция. Считаю, что и бонусы должны стать больше.
Я говорил это раньше, продолжаю говорить об этом публично. Это не какое-то сумасшествие», – сказал чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Фиксированная сумма бонуса была установлена промоушеном в 2013 году. На данный момент она составляет 50 тысяч долларов.
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