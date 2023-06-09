Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусов: «Годы идут, растет инфляция»

Исраэль Адесанья призвал UFC увеличить размер бонусных выплат.

«Они должны увеличить размер бонусов. Годы идут, растет инфляция. Считаю, что и бонусы должны стать больше.

Я говорил это раньше, продолжаю говорить об этом публично. Это не какое-то сумасшествие», – сказал чемпион UFC Исраэль Адесанья.

Фиксированная сумма бонуса была установлена промоушеном в 2013 году. На данный момент она составляет 50 тысяч долларов.

Адесанья – о бое с Чимаевым: «Хамзат уникален, но для меня есть рыба покрупнее»

Адесанья призвал уволить судей Криса Ли и Сола Д’Амато: «Я знал, что эти двое все испортят Кара-Франсу»