Адесанья призвал уволить судей Криса Ли и Сола Д’Амато: «Я знал, что эти двое все испортят Кара-Франсу. Сколько еще раз они отнимут у бойцов их деньги?»

Теги UFC натив Исраэль Адесанья контент Кай Кара-Франс Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья требует отстранить двух судей после поражения Кая Кара-Франса.

«Я начал писать это еще до того, как увидел счет, потому что знал, что эти двое все испортят!

Сколько еще раз они отнимут у бойцов момент их славы, их деньги, на которые они обеспечивают семьи?

##### [К черту] этих #### [вагин], они должны исчезнуть как можно быстрее. Майк Белл был единственным судьей, который правильно оценил этот бой, двое других должны уйти.

Увольте Криса Ли и Сола Д’Амато», – написал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в соцсетях.

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4 комментария

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Said Saidov
С анимешником не поспоришь тут.
+5
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PokaNeBatya
Д’амато тот ещё персонаж , сколько судеб могло сложиться по другому , но увы
+4
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Oleg Where
Ответ PokaNeBatya
Д’амато тот ещё персонаж , сколько судеб могло сложиться по другому , но увы
Он свою судьбу складывает напару с Ли и букмекерской конторой =)
+1
0
+1
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BurBon
Ответ PokaNeBatya
Д’амато тот ещё персонаж , сколько судеб могло сложиться по другому , но увы
Реванш со Стерлингом тоже он судил?
0
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