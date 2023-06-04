Адесанья призвал уволить судей Криса Ли и Сола Д’Амато: «Я знал, что эти двое все испортят Кара-Франсу. Сколько еще раз они отнимут у бойцов их деньги?»
Исраэль Адесанья требует отстранить двух судей после поражения Кая Кара-Франса.
«Я начал писать это еще до того, как увидел счет, потому что знал, что эти двое все испортят!
Сколько еще раз они отнимут у бойцов момент их славы, их деньги, на которые они обеспечивают семьи?
##### [К черту] этих #### [вагин], они должны исчезнуть как можно быстрее. Майк Белл был единственным судьей, который правильно оценил этот бой, двое других должны уйти.
Увольте Криса Ли и Сола Д’Амато», – написал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в соцсетях.
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