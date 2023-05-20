Адесанья – о переходе Нганну в PFL: «Это чертовски большой шаг. UFC не глупые и поменяются»

Теги UFC MMA PFL / WSOF Фрэнсис Нганну Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья считает, что переход Фрэнсиса Нганну в PFL поменяет UFC.

«Хорошие новости. Мне кажется, это хорошо для игры. Что мне действительно нравится, так это гарантированные для соперника $2 млн. Круто. То, что он возглавит PFL Africa... У Фрэнсиса есть место за столом, это круто.

На тот факт, что его оппоненту гарантировано $2 млн, многие бойцы скажут: «Правильно, мне нужно попасть в PFL. Я хочу драться с Фрэнсисом». Потому что бой с ним – денежный. Так что это еще один поворот, который мне нравится.

UFC не глупые. Они примут ситуацию к сведению и понимают, как адаптироваться. Когда что-то подобное происходит в другой области, то в игре появляется большое волнение. Достаточно крупный импульс может поменять путь UFC, если даже это небольшое изменение.

UFC поменяется. Рим не был построен за один день. Так что это чертовски большой шаг. Он вызовет волну, которая заставит поменяться», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Фрэнсис Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он защитил титул в тяжелом весе против Сирила Гана, а через год покинул промоушен.

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5 комментариев

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Вася Енотов
Очень странная логика). Было бы Фрэнсису 25, можно было бы порассуждать в таком русле. Реальность такова, что заряда сил хватит на пару-тройку боев и возраст уже травмоопасный. Плюс нет гарантий, что кто-то не разберёт Нганну подобно Миочичу и не обесценит его акции. Дана достаточно часто говорит о том, что в зоне интересов промоушена бойцы молодые. Нганну в целом легко заменяемая единица и не думаю, что Уайт прям сокрушается и плачет по поводу утери данного субъекта. Его практически заменил Павлович. Тот же бойцовский типаж и не корчит из себя "пуп вселенной".
+9
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Pronger
Сколько у PFL турниров в год? Сколько они продают ppv, что бы столько бойцам платить?)
Там ростер бойцов такой себе, Нганну в штатах никому не нужен . Просто интересно, как они будут платить такие гонорары
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Demon69
Влажные мечты...Бойцы будут уходить и приходить,где то что то будет происходить.Вы что думаете теперь бойцов будут вводить в совет директоров и самим назначать себе гонорары?.Мало ли на веку "Анжи и Асмаралов " было.. ЮФС так и останется лучшим и самым престижным промоушеном.
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0
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N52
Ответ Вася Енотов
Очень странная логика). Было бы Фрэнсису 25, можно было бы порассуждать в таком русле. Реальность такова, что заряда сил хватит на пару-тройку боев и возраст уже травмоопасный. Плюс нет гарантий, что кто-то не разберёт Нганну подобно Миочичу и не обесценит его акции. Дана достаточно часто говорит о том, что в зоне интересов промоушена бойцы молодые. Нганну в целом легко заменяемая единица и не думаю, что Уайт прям сокрушается и плачет по поводу утери данного субъекта. Его практически заменил Павлович. Тот же бойцовский типаж и не корчит из себя "пуп вселенной".
если будет проводить по 1 бою в год, то да, ему осталось около 3х боев. ИМХО он мог бы выдать 6-7 боев. За всю свою карьеру он получил минимальный ущерб и травмы во многом его обошли. Если его бои будут продолжаться в том же духе, то 3 года он мог бы радовать фанатов спорта вполне уверенно.
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