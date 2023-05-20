Адесанья – о переходе Нганну в PFL: «Это чертовски большой шаг. UFC не глупые и поменяются»

Исраэль Адесанья считает, что переход Фрэнсиса Нганну в PFL поменяет UFC.

«Хорошие новости. Мне кажется, это хорошо для игры. Что мне действительно нравится, так это гарантированные для соперника $2 млн. Круто. То, что он возглавит PFL Africa... У Фрэнсиса есть место за столом, это круто.

На тот факт, что его оппоненту гарантировано $2 млн, многие бойцы скажут: «Правильно, мне нужно попасть в PFL. Я хочу драться с Фрэнсисом». Потому что бой с ним – денежный. Так что это еще один поворот, который мне нравится.

UFC не глупые. Они примут ситуацию к сведению и понимают, как адаптироваться. Когда что-то подобное происходит в другой области, то в игре появляется большое волнение. Достаточно крупный импульс может поменять путь UFC, если даже это небольшое изменение.

UFC поменяется. Рим не был построен за один день. Так что это чертовски большой шаг. Он вызовет волну, которая заставит поменяться», – сказал чемпион в среднем весе .

выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он защитил титул в тяжелом весе против Сирила Гана, а через год покинул промоушен.

Тоже смеялись над Нганну? Его критиковали за раздутое эго – теперь перешел в PFL и, кажется, выбил все требования