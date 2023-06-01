Артем Резников о бое Емельяненко – Ершов: «Там все было постановочно»

Артем Резников прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.

– А как вы оцениваете то, что в последнее время проводятся «выставочные бои». Например, поединок Александра Емельяненко и Евгения Ершова? Может ли использоваться там какой-то сценарий?

– Вообще, я заметил, что именно с РЕН ТВ часто это происходит. Вспомнить удар по печени Харитонова. Это тоже постановочный удар. Все эти понимают. Хотя Харитонов – спортсмен, мог более красиво сыграть. Хотя бы через две секунды сесть после удара, хотя бы не закрывать локтем печень. Я уже после Харитонова думал, что РЕН ТВ это несерьезно. А после Емельяненко понимаю, что это чересчур наигранно. Как будто это какой-то фильм.

Там все было постановочно. Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался, ему, видимо, сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова типа: «Что ты делаешь?» Уже было понятно, что это какая-то постановка.

– А как вы вообще оцениваете то, что Александр продолжает драться в таком состоянии?

– Считаю, что это ошибка организаторов. Это может привести к тому, что, если Емельяненко умрет в бою, потом начнутся проблемы у этого вида спорта. Начнут слишком много запрашивать у спортсменов справок, медицинских допусков. Этого не нужно делать. У него может остановиться сердце, он может пропустить удар. Допускать человека в таком состоянии опасно. Если он продолжит в том же духе, как действует после боя с Исмаиловым, не думаю, что через три года останется в живых, – отметил Резников.

На турнире под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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