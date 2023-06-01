Орловский – про бой Емельяненко и Ершова: «Пародия какая-то. Не знаю, что сказать, чтобы не показаться циничным»

Андрей Орловский прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.

«Мне показалось, пародия какая-то была. Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе.

Думал, может, какие-то правила, ограничения. Он еще и с блогером дрался?

Даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным», – сказал боец UFC Андрей Орловский.

На турнире под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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