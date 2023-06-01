Орловский – про бой Емельяненко и Ершова: «Пародия какая-то. Не знаю, что сказать, чтобы не показаться циничным»

Теги Александр Емельяненко MMA Андрей Орловский Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Андрей Орловский прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.

«Мне показалось, пародия какая-то была. Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе. 

Думал, может, какие-то правила, ограничения. Он еще и с блогером дрался? 

Даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным», – сказал боец UFC Андрей Орловский.

На турнире под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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4 комментария

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AVKU
Поп ММА. Кстати бой Андрея с Дациком был бы интересно глянуть, и заплатят ему хорошо. С UFC почти закончил, так что ждём )
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Костя Кот
поберегли санька от добивания) в планах эксплуатировать его в хвост и гриву пару лет еще! не блоггеру же тко писать)
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Мага осторожный
Цинично звучат слова Емели и Хрюна после боя, которые всех за лохов держат
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Александр Колосов
Даже грустно становится от такой деградации Емели... По юниорам был один из лучших в мире, а сейчас его любители на изи уделывают. Дальше бездомные за водку ушатывать начнут? Как можно было так опуститься...
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