Орловский – про бой Емельяненко и Ершова: «Пародия какая-то. Не знаю, что сказать, чтобы не показаться циничным»
Андрей Орловский прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.
«Мне показалось, пародия какая-то была. Почему рефери остановил, когда он присел на сетку от ударов? Это правила такие? Я просто не в курсе.
Думал, может, какие-то правила, ограничения. Он еще и с блогером дрался?
Даже не знаю, что вам ответить, чтобы показаться профессиональным и не таким циничным», – сказал боец UFC Андрей Орловский.
На турнире под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.
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