Официально: Царукян подерется с Силвой 18 июня на UFC Vegas 75

Теги UFC MMA Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Армана Царукяна в UFC.

Россиянин армянского происхождения в следующем бою подерется с бразильцем Хоакимом Силвой.

Бой состоится на турнире UFC Vegas 75, который пройдет в ночь на 18 июня.

В декабре 2022-го Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным судейским решением.

Силва провел последний бой в октябре, выиграв техническим нокаутом у Джесси Ронсона.

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