Официально: Царукян подерется с Силвой 18 июня на UFC Vegas 75
Стал известен следующий соперник Армана Царукяна в UFC.
Россиянин армянского происхождения в следующем бою подерется с бразильцем Хоакимом Силвой.
Бой состоится на турнире UFC Vegas 75, который пройдет в ночь на 18 июня.
В декабре 2022-го Царукян победил Дамира Исмагулова единогласным судейским решением.
Силва провел последний бой в октябре, выиграв техническим нокаутом у Джесси Ронсона.
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