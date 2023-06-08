Конор – Чендеру: «Я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что не планирует гонять вес перед боем с Майклом Чендером.

«Чендлер, тебе сказали в какой категории бой? В среднем весе, потому что я гонять не хочу. Ты сделаешь то, что тебе скажут. То, что тебе скажет UFC и Мак.

Посмотрим, мне вообще гонять не придется. Может и в полутяжелом. Я вообще супертяж. Я во всех весовых. Давно уже на весы не вставал, может, устроим премьеру на этом шоу – я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Новый сезон TUF – с Макгрегором и Чендлером: чуть не подрались на стердауне, а Конор протащил своих бойцов

Дана Уайт: «Конор почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Но вы должны понять, что у этого малыша много денег»

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5 комментариев

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Se Ba
😂😂 старый добрый Мак
+8
-1
+7
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Фредди5
Ответ Alex CSKA
Супертяж ? Так выходи с Павловичем ! Очередной легкий нокаут для Сереги в первом раунде !
Будь проще и относись с юмором
+5
0
+5
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Alex CSKA
Супертяж ? Так выходи с Павловичем ! Очередной легкий нокаут для Сереги в первом раунде !
+4
-1
+3
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artem klishin
это очень смешно!)
+2
0
+2
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Viktor_SV
Ответ Alex CSKA
Супертяж ? Так выходи с Павловичем ! Очередной легкий нокаут для Сереги в первом раунде !
Я думаю, если так будет, то Серёга вспомнит самбо и будет поднимать ирландца над головой и бросать в разные стороны. Как в Snatch делал Роскошный Джордж с Микки в начале их боя.
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