Конор – Чендеру: «Я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся»

Конор Макгрегор заявил, что не планирует гонять вес перед боем с Майклом Чендером.

«Чендлер, тебе сказали в какой категории бой? В среднем весе, потому что я гонять не хочу. Ты сделаешь то, что тебе скажут. То, что тебе скажет UFC и Мак.

Посмотрим, мне вообще гонять не придется. Может и в полутяжелом. Я вообще супертяж. Я во всех весовых. Давно уже на весы не вставал, может, устроим премьеру на этом шоу – я встану на весы и тебе сообщат, в каком весе мы деремся», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

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Дана Уайт: «Конор почувствовал это снова и теперь хочет вернуться в октагон. Но вы должны понять, что у этого малыша много денег»