Алексеева – об отравлении перед дебютом в UFC: «Нам дали изотоники. У меня покраснело лицо, началась аллергия и сильная тошнота»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева призналась, что отравилась накануне дебютного боя в UFC.

«После взвешивания нам дали изотоники, я сижу и пью. И тут у меня сильно краснеет лицо. Я понимаю – что-то не то. У меня началась аллергия и ужасно тошнило. В итоге мы быстро провели стердаун, ко мне бежали брать интервью, а я нагло себя повела. Спросила, много ли будет вопросов, быстро ответила и убежала.

Я бегу в туалет, где просто из меня выходит вообще все. Понимаю, что у меня отравление. Нутрициолог от UFC дал мне специальное лекарство без красителя. По возвращении меня опять начало тошнить. Нужно же кушать, чтобы силы были на следующий день. А я не могла. В итоге легла и часа полтора поспала. Потом захотела есть и поняла, что все закончилось», – призналась боец UFC Ирина Алексеева.

Напомним, что Ирина Алексеева дебютировала в UFC с победы над швейцаркой Штефани Эггер на турнире UFC Fight Night 223.

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1 комментарий

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UseR
Кричать непотребства в клетке она тоже из-за отравления стала? Мерзкая личность
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