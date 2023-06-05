Ирина Алексеева о возвращении в октагон: «Буду просить место в карде на сентябрь»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Родившаяся в Казахстане файтерша UFC Ирина Алексеева рассказала о сроках возвращении в октагон и восстановлении после дебюта в промоушне.

«Пока тишь да благодать. У меня заканчивается виза в конце июня. Будем с менеджером просить место для боя в карде на сентябрь. Если там уже все занято, а забивается же все быстро, на много месяцев вперёд, тогда, если что, уже октябрь. Пока восстанавливаюсь после боя. Занимаюсь именно физической своей формой. Мышцы после сгонки восстанавливаю. Всё-таки, из 16 кг я согнала 14 с половиной. Поэтому надо восстанавливаться пока что»

29 апреля Алексеева в первом бою в UFC победила швейцарку Стефани Эггер нокаутом в первом раунде. Иринапровалила взвешивание, из-за чего была оштрафована на 30% гонорара в пользу соперницы.

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