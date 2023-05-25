Ирина Алексеева о бое Чимаев – Усман: «Хамзат схавает Усмана»

Уроженка Казахстана, выступающая в UFC Ирина Алексеева прокомментировала возможный поединок Хамзата Чимаева и бывшего чемпиона промоушена в полусреднем дивизионе Камару Усмана:

«Я думаю, что Хамзат конкретно голоден, и он просто схавает Усмана. Он давно шел к этому поединку. Ранее мы все видели, как Чимаев может и быстро побеждать, и драться всю дистанцию. Он пример и показатель для всех бойцов, а именно, как надо любить свое дело.

Считаю, что Усман будет очень сильно опасаться борьбы Хамзата и много двигаться. Из-за этого он потеряет концентрацию, так как зациклится на этом, и тогда Хамзат включит ударную мощь. Что касается Камару, то он будет, скорее всего, пытаться работать, отталкиваясь от действий Чимаева, и пробовать его подловить. Но скорость Хамзата не даст ему попадать в цель.

Если Усман залечил травмы и будет бороться, не думаю, что это станет проблемой для Хамзата, он сможет выбраться из любой ситуации. Я оцениваю так навыки Чимаева, потому что верю в то, что станет будущим чемпионом UFC.

Усман – хоть и серьезная угроза для любого бойца, а его бои тоже кайфовые, но, я думаю, для бойца, который хочет расти, выйти с сильным противником – только в радость, а Хамзат именно из этих людей. Не зря его все избегают, потому что понимают, что ему все равно, с кем драться. Он выходит побеждать любого на своем пути»

Елеусинов подал в суд на своих менеджеров: Данияр хочет перезапустить карьеру, но с боксера требуют 500 тыс. $ неустойки

У казахстанских боксеров рекордные призовые на ЧМ: получили премии на уровне олимпийских чемпионов, а двум спортсменам подарили квартиры

Новый соперник Жумагулова – Фелипе Бунес: дрался в Казахстане в карде с Резниковым, выиграл пояс американской лиги, тренируется с Сехудо