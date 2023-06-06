Ирина Алексеева: «Весь мир будет болеть за Оливейру в бою с Дариушем, чтобы увидеть его реванш с Махачевым»

Теги UFC MMA Чарльз Оливейра Sports.ru - Казахстан Бенеил Дариуш Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о поединке Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша на UFC 289.

«Оливейра хорошо работает в партере, скорее всего, там он Дариуша и победит. С Исламом Махачевым он ничего не смог сделать, потому что у них совершенно разные уровни, а вот с Дариушем они находятся на примерно одной ступени. Если Бенеил выиграет, то он получит титульный бой с Исламом. Но, думаю, всему миру будет интересно, как Ислам во второй раз разберется с Оливейрой.

Чарльз так сильно проиграл, и у него может появиться шанс, чтобы реабилитироваться. Мне кажется, весь мир будет болеть за реванш Оливейры и Махачева», – сказала Алексеева.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе 

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий