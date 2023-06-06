Ирина Алексеева: «После победы в UFC моя жизнь сильно поменялась в финансовом плане»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева рассказала, что принесла ей дебютная победа в UFC .

«Как поменялась моя жизнь после победы в UFC? В целом, у меня в жизни как все было, так и осталось. Но многое изменилось в финансовом плане, что немаловажно.

Команда меня очень хорошо поддержала, плюс спонсор добавился. Для бойцов спорт – самый главный заработок. Поэтому сейчас я не думаю о том, что мне где-то надо еще работать, подрабатывать. Благодаря моим командам «Рать» и Sportline Nutrition, я могу спокойно тренироваться и ни о чем больше не думать», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Ирина Алексеева дебютировала в промоушене на турнире UFC Fight Night 223, победив болевым приемом в первом раунде Штефани Эггер.

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2 комментария

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Мага осторожный
Судя по её высказываниям, она и раньше особо не думала
+3
0
+3
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