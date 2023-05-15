Алексей Тищенко: «Участие российских боксеров в отборе на Олимпиаду зависит от МОК, а не от IBA»

Алексей Тищенко заявил, что допуск российских боксеров к отбору на ОИ не зависит от IBA.

«Участие наших боксеров в отборе на Олимпийские игры 2024 года полностью зависит от Олимпийского комитета России ( ). И Международная ассоциация бокса ( ) не решает, кого допускать, а кого не допускать.

Этим будет заниматься организатор отборочных соревнований, в данном случае . Что касается самого допуска, то с флагом и гимном мы уже не поедем, на такое они вряд ли пойдут, учитывая отношение к России на мировой арене.

Но надо признать, что всегда есть шанс на то, что наших допустят в нейтральном статусе. И тогда уже это будет зависеть от самих спортсменов», – заявил двукратный олимпийский чемпион по боксу .

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