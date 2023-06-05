Брат Исмаилова – об отношениях Федора и Александра Емельяненко: «Хвала Аллаху, у меня нет такой ситуации, мы с Магомедом понимаем друг друга»

Рамазан Исмаилов ответил на вопрос о конфликте между братьями Емельяненко.

«Федор ответил адекватно и правильно. Хвала Аллаху, что у меня нет такой ситуации. Но если бы она была, в Дагестане есть реабилитационные центры. Они чуть незаконные.

Там человек за три-четыре месяца переосмысливает всю свою жизнь. Есть наркомания, которая похуже алкоголизма, но и такие люди тоже вылечивались. Там свои методики.

Сначала берут согласие у родителей и жены, после чего начинают работать. Я бы его закрыл насильно в этот центр и сказал бы: «Сделайте так, чтобы он не пил», – сказал брат Магомеда Исмаилова Рамазан.

Брат Магомеда Исмаилова исключил бой с Федором: «Он уважаемый человек, пример и верующий»