Брат Исмаилова – об отношениях Федора и Александра Емельяненко: «Хвала Аллаху, у меня нет такой ситуации, мы с Магомедом понимаем друг друга»
Рамазан Исмаилов ответил на вопрос о конфликте между братьями Емельяненко.
«Федор ответил адекватно и правильно. Хвала Аллаху, что у меня нет такой ситуации. Но если бы она была, в Дагестане есть реабилитационные центры. Они чуть незаконные.
Там человек за три-четыре месяца переосмысливает всю свою жизнь. Есть наркомания, которая похуже алкоголизма, но и такие люди тоже вылечивались. Там свои методики.
Сначала берут согласие у родителей и жены, после чего начинают работать. Я бы его закрыл насильно в этот центр и сказал бы: «Сделайте так, чтобы он не пил», – сказал брат Магомеда Исмаилова Рамазан.
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