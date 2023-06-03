Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа перенесен на 26 августа

Теги Александр Красюк Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Усик - Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Усика объявил, что бой с Даниэлем Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

«Вроцлав [Польша] – дом для многих украинцев. Поединок пройдет на стадионе, который вмещает 24 тысячи человек. Мы решили перенести дату боя с 12 на 26 августа, потому что это будет День независимости Украины – идеальное время, чтобы организовать бой с Дюбуа. Мы не могли упустить его», – заявил менеджер Усика Александр Красюк.

Отметим, что День независимости Украины отмечается 24 августа, а не 26, как сказал менеджер украинского боксера.

Уоррен – о бое Усика и Дюбуа: «Александр заработает всего $6 млн. Это его реальный уровень»

Менеджер Усика – о месте проведения боя с Дюбуа: «Работаем над тем, чтобы поединок состоялся в Польше»

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2 комментария

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Костя Кот
24=26
+3
0
+3
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Игорь Пичугин
Надо было в Волыне проводить.
+1
0
+1
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