Усик – о Ломаченко: «Это мой брат. Пропустил бой, потому что у жены был юбилей»

Теги Василий Ломаченко Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик опроверг слухи об испорченных отношениях с Василием Ломаченко.

«Испортились ли у меня отношения с Ломаченко? Конечно же, нет. Это мой близкий друг, которого я люблю и уважаю. Моя жена праздновала день рождения, ей исполнилось 35 лет – юбилей. Я готовил праздник и не смог посетить бой Василия. Это не значит, что у нас теперь плохие отношения. Он мой брат», – заявил чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Напомним, что бой Ломаченко и Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Единогласным решением судей победил американец.

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4 комментария

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Гномович!
Пропустил потому что боялся попасть на «Миротворець».
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"Iron"
Каблук, друга на жену променял.
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Крыс Пол
Холодная война между братьями.
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RAMIK
То плачут, то юбилеи празднуют. Уж определитесь, вы в горе или в радости.
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