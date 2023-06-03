Усик – о Ломаченко: «Это мой брат. Пропустил бой, потому что у жены был юбилей»
Александр Усик опроверг слухи об испорченных отношениях с Василием Ломаченко.
«Испортились ли у меня отношения с Ломаченко? Конечно же, нет. Это мой близкий друг, которого я люблю и уважаю. Моя жена праздновала день рождения, ей исполнилось 35 лет – юбилей. Я готовил праздник и не смог посетить бой Василия. Это не значит, что у нас теперь плохие отношения. Он мой брат», – заявил чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
Напомним, что бой Ломаченко и Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Единогласным решением судей победил американец.
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