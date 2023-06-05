Усик осудил критику Джошуа: «Кто его судит, кто эти люди? Они когда-нибудь были на ринге?»

Александр Усик призвал прекратить критиковать Энтони Джошуа.

«Я думаю, ему просто нужно еще немного времени на восстановление. И кто эти люди, которые судят его? Кто эти судьи? Выходили ли они когда-нибудь на ринг?

Они когда-нибудь тренировались и чувствовали эту боль? Они не имеют права так говорить», – ответил чемпион мира по боксу Александр Усик на вопрос о критике в адрес Энтони Джошуа.

Напомним, что дважды дрался с , оба раза проиграв решением судей.

Усик ответил Тайсону, поставившему на победу Фьюри: «Майк, ты легенда и очень крутой человек»