Усик осудил критику Джошуа: «Кто его судит, кто эти люди? Они когда-нибудь были на ринге?»

Теги тяжелый вес Александр Усик Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик призвал прекратить критиковать Энтони Джошуа.

«Я думаю, ему просто нужно еще немного времени на восстановление. И кто эти люди, которые судят его? Кто эти судьи? Выходили ли они когда-нибудь на ринг?

Они когда-нибудь тренировались и чувствовали эту боль? Они не имеют права так говорить», – ответил чемпион мира по боксу Александр Усик на вопрос о критике в адрес Энтони Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа дважды дрался с Александром Усиком, оба раза проиграв решением судей.

Усик ответил Тайсону, поставившему на победу Фьюри: «Майк, ты легенда и очень крутой человек»

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