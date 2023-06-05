Усик осудил критику Джошуа: «Кто его судит, кто эти люди? Они когда-нибудь были на ринге?»
Александр Усик призвал прекратить критиковать Энтони Джошуа.
«Я думаю, ему просто нужно еще немного времени на восстановление. И кто эти люди, которые судят его? Кто эти судьи? Выходили ли они когда-нибудь на ринг?
Они когда-нибудь тренировались и чувствовали эту боль? Они не имеют права так говорить», – ответил чемпион мира по боксу Александр Усик на вопрос о критике в адрес Энтони Джошуа.
Напомним, что Энтони Джошуа дважды дрался с Александром Усиком, оба раза проиграв решением судей.
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