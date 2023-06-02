Где смотреть бой Оливейра — Дариуш на UFC 289: во сколько прямая трансляция 11 июня

Теги UFC Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш UFC 289 Оливейра - Дариуш Бокс/MMA/UFC

Ночью 11 июня 2023 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 289. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада. В со-главном событии в октагоне встретятся легковесы Чарльз Оливейра и Бенэил Дариуш.

Чарльз Оливейра — бразильский боец смешанных единоборств (легкий вес). С 2008 года является профессиональным бойцом, за это время на счету спортсмена 33 победы и 9 проигрышей, а один из боев не был засчитан. Ранее Оливейра являлся чемпионом UFC в легком весе, а на данный момент занимает 1 строчку рейтинга в легкой весовой категории, а также 8 строчку вне зависимости от веса. Крайняя схватка бойца состоялась 22 октября 2022 года на UFC 280, его противником был Ислам Махачев. В этом бою Чарльз Оливейра потерпел поражение болевым приемом.

Бенэил Дариуш — американский боец смешанного стиля (легкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2009 году, а на сегодняшний день в его активе 22 победы, 4 поражения и 1 ничья. Сейчас он находится на 4 строчке рейтинга UFC в легком весе. Его крайний бой состоялся 22 октября прошлого года в схватке с Матеушем Гамротом. В этом бою Бенэил Дариуш одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Оливейра – Дариуш на ЮФС 289

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

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