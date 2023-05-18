Прогноз на бой Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш на UFC 289: прогноз и коэффициенты на бой 11 июня
В субботу 10 июня в рамках турнира UFC 289, который состоится на Rogers Arena в канадском Ванкувере, бразилец Чарльз Оливейра проведет поединок против бойца ирано-американского происхождения Бенеила Дариуша. Бой пройдет в легкой весовой категории в рамках основного карда и станет со-главным событием турнира. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на канале «Матч ТВ». Ориентировочное начало боя 11 июня в 05:00 по московскому времени.
Чарльз Оливейра (Бразилия)
- возраст 33 года
- рост 180 см
- размах рук 188 см
- база — бразильское джиу-джитсу, тайский бокс
- прозвище — нет
Бразилец очень долго шел к своему главному успеху в карьере. Смешанными единоборствами он начал заниматься в 2008 году сначала у себя на родине, а затем и на международной арене в рамках не самых известных промоутерских компаний. За два года он одержал двенадцать побед, не потерпел ни одного поражения и подписал контракт с UFC. Оливейра выиграл два боя и, казалось, дело постепенно идет к поединку за чемпионский титул, однако затем он дважды терпит поражения, и восторженные голоса специалистов в его адрес несколько затихли. Тем не менее он не покидает UFC, приобретает в рамках промоушена репутацию одного из самых зрелищных бойцов, но к 2018 году у него здесь примерно равное количество побед и поражений. Дальше прорыв — в восьми боях подряд он побеждает, причем в шести поединки с его участием объявляют «Выступлениями вечера». Звездый час Чарльза наступил ровно два года назад, когда в бою с американцем Майклом Чендлером он завоевал титул чемпиона в легком весе. Затем защитил его в бою с Дастином Порье, и взял верх над Джастином Гейджи. Но титула после того боя Оливейру лишили из-за не сделанного веса. Дальше на его пути встал Ислам Махачев, которому бразилец проиграл во втором раунде. Теперь Чарльз вновь стремится стать претендентом.
Бенеил Дариуш (США)
- возраст 34 года
- рост 178 см
- размах рук 183 см
- база — борьба, бразильское джиу-джитсу, муай-тай
- прозвище – нет
Бенеил Дариуш родился в Иране, но впоследствии переехал на постоянное место жительство в США, где с 2007 года увлекся бразильским джиу-джитсу и смог стать обладателем черного пояса в этом виде единоборств. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2009 году, и дальнейший его путь в чем-то схож с карьерой его предстоящего соперника. Дариуш также выступал в малоизвестных промоушенах, но после ряда побед обратил на себя внимание со стороны UFC. Далее был заключен контракт, последовало несколько ярких выступлений, но до чемпионского боя американец так и не дошел. Провальным стал для него 2017 год, когда в трех боях он проиграл дважды и еще один свел вничью. Пришлось заново подниматься по бойцовской иерархии. В итоге восемь побед подряд, половина поединков были признаны «Выступлениями вечера». В 2021 году он в рамках турнира UFC 262 единогласным решением судей победил Тони Фергюссона, затем взял верх над Матеушем Гамротом. Теперь осталось сделать всего один шаг, чтобы получить право сразиться за чемпионский титул
Прогноз и коэффициенты
Оливейра одержал несколько ярких побед подряд, но практически без вариантов уступил Махачеву, и некоторые начали списывать его со счетов, считая его геймплан чересчур прямолинейным с невозможностью изменить тактику прямо по ходу ведения боя. Поражение очень досадное, но вряд ли можно делать на основании него резкие выводы. Бразилец уже в первом раунде боя с Дариушем может продемонстрировать весь свой потенциал. Прежде всего, скорость и жесткость ударов, размены, двойки и хай-кики. Затем попытки провести тейкдаун и перевести бой в партер, где шансы Оливейры представляются чуть более высокими. А вот стойка его слабое место, он не раз в прежних боях пропускал удары, которые наносили ему серьезный урон и в нескольких случаях приводили к поражению.
Три последних боя Бенеила прошли всю дистанцию, что говорит о его выносливости и осторожности. В данном случае он точно будет работать вторым номером и постарается дождаться ошибки оппонента, чтобы вовремя ответить. Для него есть идеальный пример в этом плане, то как вел бой против бразильца Ислам Махачев. Вполне вероятно, нас ждет вновь трехраундовый бой, где шансы Бенеила будут несколько предпочтительнее, он показал в последних поединках свою выносливость. Большинство специалистов и букмекеров считают, что бой будет очень близким. «Лига Ставок» на победу Оливейры предлагает коэффициент 2,05, коэффициент на успех в этом бою Дариуша — 1,75.
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