В субботу 10 июня в рамках турнира UFC 289, который состоится на Rogers Arena в канадском Ванкувере, бразилец Чарльз Оливейра проведет поединок против бойца ирано-американского происхождения Бенеила Дариуша. Бой пройдет в легкой весовой категории в рамках основного карда и станет со-главным событием турнира. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на канале «Матч ТВ». Ориентировочное начало боя 11 июня в 05:00 по московскому времени.

возраст 33 года

рост 180 см

размах рук 188 см

база — бразильское джиу-джитсу, тайский бокс

прозвище — нет

Бразилец очень долго шел к своему главному успеху в карьере. Смешанными единоборствами он начал заниматься в 2008 году сначала у себя на родине, а затем и на международной арене в рамках не самых известных промоутерских компаний. За два года он одержал двенадцать побед, не потерпел ни одного поражения и подписал контракт с UFC. Оливейра выиграл два боя и, казалось, дело постепенно идет к поединку за чемпионский титул, однако затем он дважды терпит поражения, и восторженные голоса специалистов в его адрес несколько затихли. Тем не менее он не покидает UFC, приобретает в рамках промоушена репутацию одного из самых зрелищных бойцов, но к 2018 году у него здесь примерно равное количество побед и поражений. Дальше прорыв — в восьми боях подряд он побеждает, причем в шести поединки с его участием объявляют «Выступлениями вечера». Звездый час Чарльза наступил ровно два года назад, когда в бою с американцем Майклом Чендлером он завоевал титул чемпиона в легком весе. Затем защитил его в бою с Дастином Порье, и взял верх над Джастином Гейджи. Но титула после того боя Оливейру лишили из-за не сделанного веса. Дальше на его пути встал Ислам Махачев, которому бразилец проиграл во втором раунде. Теперь Чарльз вновь стремится стать претендентом.

возраст 34 года

рост 178 см

размах рук 183 см

база — борьба, бразильское джиу-джитсу, муай-тай

прозвище – нет

Бенеил Дариуш родился в Иране, но впоследствии переехал на постоянное место жительство в США, где с 2007 года увлекся бразильским джиу-джитсу и смог стать обладателем черного пояса в этом виде единоборств. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2009 году, и дальнейший его путь в чем-то схож с карьерой его предстоящего соперника. Дариуш также выступал в малоизвестных промоушенах, но после ряда побед обратил на себя внимание со стороны UFC. Далее был заключен контракт, последовало несколько ярких выступлений, но до чемпионского боя американец так и не дошел. Провальным стал для него 2017 год, когда в трех боях он проиграл дважды и еще один свел вничью. Пришлось заново подниматься по бойцовской иерархии. В итоге восемь побед подряд, половина поединков были признаны «Выступлениями вечера». В 2021 году он в рамках турнира UFC 262 единогласным решением судей победил Тони Фергюссона, затем взял верх над Матеушем Гамротом. Теперь осталось сделать всего один шаг, чтобы получить право сразиться за чемпионский титул

Прогноз и коэффициенты

Оливейра одержал несколько ярких побед подряд, но практически без вариантов уступил Махачеву, и некоторые начали списывать его со счетов, считая его геймплан чересчур прямолинейным с невозможностью изменить тактику прямо по ходу ведения боя. Поражение очень досадное, но вряд ли можно делать на основании него резкие выводы. Бразилец уже в первом раунде боя с Дариушем может продемонстрировать весь свой потенциал. Прежде всего, скорость и жесткость ударов, размены, двойки и хай-кики. Затем попытки провести тейкдаун и перевести бой в партер, где шансы Оливейры представляются чуть более высокими. А вот стойка его слабое место, он не раз в прежних боях пропускал удары, которые наносили ему серьезный урон и в нескольких случаях приводили к поражению.

Три последних боя Бенеила прошли всю дистанцию, что говорит о его выносливости и осторожности. В данном случае он точно будет работать вторым номером и постарается дождаться ошибки оппонента, чтобы вовремя ответить. Для него есть идеальный пример в этом плане, то как вел бой против бразильца Ислам Махачев. Вполне вероятно, нас ждет вновь трехраундовый бой, где шансы Бенеила будут несколько предпочтительнее, он показал в последних поединках свою выносливость. Большинство специалистов и букмекеров считают, что бой будет очень близким. «Лига Ставок» на победу Оливейры предлагает коэффициент 2,05, коэффициент на успех в этом бою Дариуша — 1,75.