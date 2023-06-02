В ночь 11 июня 2023 года на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В главном событии вечера состоится поединок между Амандой Нуньес и Ирен Алданой. Им предстоит сразиться за титул UFC в легчайшем весе.

Аманда Нуньес — бразильская спортсменка, боец смешанных единоборств (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру она начала в 2008 году, за это время в ее активе 22 победы и 5 поражений. Нунес является действующей чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком женском весе, а также занимает 1 строчку рейтинга в легчайшем весе. Крайняя схватка спортсменки состоялась 30 июля прошлого года, ее противницей была Джулианна Пенья. Этот бой Аманда Нунес выиграла единогласным решением судей.

Ирен Алдана — мексиканская ММА-боец (легчайший вес). В течение 10 лет она выходит в октагон в качестве профессионала, а сейчас на ее счету 14 побед и 6 проигрышей. На сегодняшний день спортсменка находится на 5 строчке официального рейтинга UFC в легчайшем женском весе. Ее предыдущий бой был проведен 10 сентября 2022 года против Мэйси Чиассон. В этом поединке Ирен Алдана одержала победу техническим нокаутом.

В со-главном событии состоится схватка в легком весе между Чарльзом Оливейрой (33–9–0, 1 нз) и Бенэилом Дариушем (22–4–1).

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