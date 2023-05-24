В ночь 11 июня 2023 года на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В главном событии вечера состоится поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нунес и Ирен Алданой.

Кард UFC 289:

Аманда Нунес vs Ирен Алдана

Чарльз Оливейра vs Бенэил Дариуш

Майк Мэлотт vs Адам Фюгитт

Дэн Иге vs Нэйт Ландвер

Марк-Андре Барио vs Эрик Андерс

Насрудин Имавов vs Крис Кёртис

Миранда Маверик vs Жасмин Ясудавичус

Айманн Захаби vs Аори Кюиленг

Кайл Нельсон vs Блэйк Билдер

Дэвид Дворак vs Стив Эрцег

Диана Белбита vs Мария Оливейра

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