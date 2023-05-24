Кард UFC 289 – кто дерется 11 июня, весь список бойцов

Теги UFC Аманда Нуньес Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Дэн Иге UFC 289 Бокс/MMA/UFC

В ночь 11 июня 2023 года на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В главном событии вечера состоится поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нунес и Ирен Алданой.

Кард UFC 289:

  • Аманда Нунес vs Ирен Алдана
  • Чарльз Оливейра vs Бенэил Дариуш
  • Майк Мэлотт vs Адам Фюгитт
  • Дэн Иге vs Нэйт Ландвер
  • Марк-Андре Барио vs Эрик Андерс
  • Насрудин Имавов vs Крис Кёртис
  • Миранда Маверик vs Жасмин Ясудавичус
  • Айманн Захаби vs Аори Кюиленг
  • Кайл Нельсон vs Блэйк Билдер
  • Дэвид Дворак vs Стив Эрцег
  • Диана Белбита vs Мария Оливейра

Где смотреть UFC 289, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • прелимы в 03:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий