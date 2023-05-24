Кард UFC 289 – кто дерется 11 июня, весь список бойцов
В ночь 11 июня 2023 года на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В главном событии вечера состоится поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нунес и Ирен Алданой.
Кард UFC 289:
- Аманда Нунес vs Ирен Алдана
- Чарльз Оливейра vs Бенэил Дариуш
- Майк Мэлотт vs Адам Фюгитт
- Дэн Иге vs Нэйт Ландвер
- Марк-Андре Барио vs Эрик Андерс
- Насрудин Имавов vs Крис Кёртис
- Миранда Маверик vs Жасмин Ясудавичус
- Айманн Захаби vs Аори Кюиленг
- Кайл Нельсон vs Блэйк Билдер
- Дэвид Дворак vs Стив Эрцег
- Диана Белбита vs Мария Оливейра
Где смотреть UFC 289, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск
- прелимы в 03:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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