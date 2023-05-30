В ночь 11 июня 2023 года на арене «Rogers Arena» в Ванкувере, Канада будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC 289. В главном событии вечера состоится поединок в женском легчайшем весе между Амандой Нунес и Ирен Алданой. В со-главном событии в октагоне встретятся легковесы Чарльз Оливейра и Бенэил Дариуш.

Как смотреть UFC 289:

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

ранние прелимы начнутся в 02:00 по мск

прелимы в 03:00 по мск

начало основного карда в 05:00 по мск

Кард UFC 289: