UFC уволил шесть бойцов (UFC Roster Watch)

Теги UFC MMA Илир Латифи Макван Амирхани Бокс/MMA/UFC

UFC разорвал контракты с шестью бойцами.

UFC Roster Watch сообщает, что промоушен покинули Илир Латифи, Макван Амирхани, Тревин Джонс, Гуано Джонс, Тони Грейвли, Омар Моралес и Батгерел Данаа.

Самым опытным бойцом можно назвать Илира Латифи, который провел последний бой в мае на турнире UFC Fight Night 223. 39-летний швед проиграл бразильцу Родриго Насименто раздельным решением судей. Латифи провел в единоборствах 25 боев, выиграв 16 из них и девять раз проиграв.

Крис Вайдман подерется с Брэдом Таваресом 20 августа на UFC 292 (Newsday)

Где сейчас Забит Магомедшарипов?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ват-сон
Гуано Джонса-то за что?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий