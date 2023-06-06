UFC уволил шесть бойцов (UFC Roster Watch)

UFC разорвал контракты с шестью бойцами.

UFC Roster Watch сообщает, что промоушен покинули Илир Латифи, Макван Амирхани, Тревин Джонс, Гуано Джонс, Тони Грейвли, Омар Моралес и Батгерел Данаа.

Самым опытным бойцом можно назвать Илира Латифи, который провел последний бой в мае на турнире UFC Fight Night 223. 39-летний швед проиграл бразильцу Родриго Насименто раздельным решением судей. Латифи провел в единоборствах 25 боев, выиграв 16 из них и девять раз проиграв.

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