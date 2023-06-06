Тим Эллиотт: «Мокаев звонит мне каждые выходные и бросает вызов. Я понимаю, что он хочет подраться с 36-летним искалеченным парнем»

Тим Эллиотт заявил, что принимает вызов Мухаммада Мокаева.

«Конечно, я готов драться с Мокаевым. Он звонит мне каждые выходные и бросает вызов. Я понимаю, что он хочет подраться с 36-летним искалеченным парнем.

Поехали. Я буду драться с кем угодно и когда угодно», – заявил боец UFC Тим Эллиотт.

36-летний Эллиотт провел последний бой два дня назад, победив Виктора Альтамирано единогласным решением судей. В его активе 19 побед и 12 поражений.

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