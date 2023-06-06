Крис Вайдман подерется с Брэдом Таваресом 20 августа на UFC 292 (Newsday)

Экс-чемпион UFC проведет первый поединок за два года, после страшного перелома ноги.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман подерется с Брэдом Таваресом на турнире UFC 292, который состоится в ночь на 20 августа в Бостоне (США).

Это будет первый поединок Вайдмана за два года. В апреле 2021-го он сломал ногу в бою с Юрайа Холлом, нанеся неудачный лоукик и с тех пор не выходил в октагон.

38-летний Вайдман провел 21 бой в MMA: 15 побед и 6 поражений.

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