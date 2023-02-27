Уайт не опроверг слухи о том, что Макгрегор исключил нескольких участников из TUF: «Конор получит то, чего он хочет»

Теги UFC Дана Уайт The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт ответил на обвинения журналиста Дэнни Рубенштейна, сообщившего, что несколько участников 31-го сезона The Ultimate Fighter были исключены из шоу по требованию Конора Макгрегора.

«Да, Конор получит то, чего он хочет. Но это не значит, что кто-то был лишен возможности.

Если и были ребята, которые были исключены из шоу, мы что-нибудь с ними сделаем. Мы во всем разберемся и сами позаботимся об этих парнях», – сказал Уайт.

В новом сезоне шоу команда Макгрегора будет противостоять команде Майкла Чендлера. Сами легковесы подерутся в главном событии одного из номерных турниров UFC осенью этого года.

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2 комментария

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Анатолий
Конор всегда получает то, что он хочет. Имеет права диктовать условия.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
А в чем причина исключения ребят? Просто так лишить возможности получить контракт. Отличный повод поболеть за Чендлера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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