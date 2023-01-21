Исмаилов про Емельяненко: «Надеемся, что срыв не повторится и он обратно вернется в свою трезвую колею»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал видео с Александром Емельяненко, на котором спортсмен находится в нетрезвом состоянии.

«Потом же было видео, где он трезвый, нормально разговаривал. Да, срыв какой-то получился. Человек долго был в хорошем, трезвом состоянии.

Надеемся, что срыв не повторится и он обратно вернется в свою трезвую колею. С кем бы ему было хорошо сейчас подраться? Я не знаю», – сказал Исмаилов.

«Были моменты, когда казалось: «Вот сейчас он опять забухает». Каково быть женой Александра Емельяненко

Александр Емельяненко: «Нельзя дружить только с солнечной стороной человека»

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
Там уже что трезвый, что пьяный, это инвалид по факту
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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