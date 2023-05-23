Хрюнов – о состоянии Александра Емельяненко: «Лучше, чем перед боем с Исмаиловым. Он проходил медкомиссию»

Владимир Хрюнов считает, что Александр Емельяненко готов к бою с Евгением Ершовым.

«Александр Емельяненко – просто возрастной спортсмен. Я могу сказать, что сейчас его состояние лучше, чем было перед боем с .

Для меня оно понятное, предсказуемое. С ним каждый день находится врач. Беспокоиться не о чем. Да, он проходил медкомиссию. Он допущен», – сказал .

26 мая Александр Емельяненко подерется по правилам ММА против блогера Евгения Ершова.

Александр Емельяненко – о бое с Тактаровым: «Нет, он старый»