Хрюнов – о состоянии Александра Емельяненко: «Лучше, чем перед боем с Исмаиловым. Он проходил медкомиссию»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Магомед Исмаилов Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов считает, что Александр Емельяненко готов к бою с Евгением Ершовым.

«Александр Емельяненко – просто возрастной спортсмен. Я могу сказать, что сейчас его состояние лучше, чем было перед боем с Магомедом Исмаиловым.

Для меня оно понятное, предсказуемое. С ним каждый день находится врач. Беспокоиться не о чем. Да, он проходил медкомиссию. Он допущен», – сказал Владимир Хрюнов.

26 мая Александр Емельяненко подерется по правилам ММА против блогера Евгения Ершова.

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4 комментария

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Гекдениз Кардениз
Ага как раз таки когда он готовился выйти с Исмаиловым видно было что в форме , а сейчас еле на ногах стоит и мямлит как алкаш под нос себе на прессухе
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Altruisttt
Когда бой с Джигурдой?:)
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Гекдениз Кардениз
Ответ Altruisttt
Когда бой с Джигурдой?:)
в нынешнем состоянии ему и Джигурда наваляет
0
0
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Altruisttt
Ответ Гекдениз Кардениз
в нынешнем состоянии ему и Джигурда наваляет
Так я потому и спрашиваю.
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