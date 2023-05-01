Дмитрий Кудряшов: «Мы никогда не увидим бой Бивола и Бетербиева»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Кудряшов Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Кудряшов отреагировал на решение WBC заблокировать поединок Бивола и Бетербиева.

«Мы никогда не увидим бой Бивола и Бетербиева. Или увидим, когда это будет уже неинтересно и они будут не на пике.

Сейчас никому из промоутеров не выгодно терять своего чемпиона. Так или иначе, кто-то из них проиграет», – сказал экс-чемпион мира Дмитрий Кудряшов.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация не санкционирует поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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