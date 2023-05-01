Дмитрий Кудряшов: «Мы никогда не увидим бой Бивола и Бетербиева»

Дмитрий Кудряшов отреагировал на решение WBC заблокировать поединок Бивола и Бетербиева.

«Мы никогда не увидим бой Бивола и Бетербиева. Или увидим, когда это будет уже неинтересно и они будут не на пике.

Сейчас никому из промоутеров не выгодно терять своего чемпиона. Так или иначе, кто-то из них проиграет», – сказал экс-чемпион мира .

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация не санкционирует поединок между и .

Цзю – о поединке Бивола и Бетербиева: «Я бы не хотел, чтобы наши ребята боксировали друг с другом»

Бой Бетербиева и Бивола – мечта об абсолютном российском чемпионе. Его проведение реально?