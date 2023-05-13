Стерлинг: «О’Мэлли – претендент номер один, поэтому он получит следующий бой»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг считает Шона О’Мэлли главным претендентом на титул.

«Шон О’Мэлли безусловно претендент номер один, поэтому он получит следующий бой. Но он не такая большая шишка, как думает. Думаю, мы все понимаем, что это не так. Возможно, что он живет в своей вселенной, где он большой парень. Но это шоу Алджамейна Стерлинга.

Он забавный чувак, иногда. Но я не понимаю его, как личность. Здесь я согласен с Конором. Шон просто говорит», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

О’Мэлли – о Стерлинге: «Он величайший боец дивизиона, но я смогу шокировать мир»

Кормье: «Мне кажется, что через три-четыре месяца Стерлингу предложат контракт на бой с О’Мэлли»

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2 комментария

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Kanan Jarrus
сейчас стерлинг объявит дружбу с умаром и сахарком и буду просто унижать китайца по кругу каждую неделю
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