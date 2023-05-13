Стерлинг: «О’Мэлли – претендент номер один, поэтому он получит следующий бой»

Алджамейн Стерлинг считает Шона О’Мэлли главным претендентом на титул.

«Шон О’Мэлли безусловно претендент номер один, поэтому он получит следующий бой. Но он не такая большая шишка, как думает. Думаю, мы все понимаем, что это не так. Возможно, что он живет в своей вселенной, где он большой парень. Но это шоу Алджамейна Стерлинга.

Он забавный чувак, иногда. Но я не понимаю его, как личность. Здесь я согласен с Конором. Шон просто говорит», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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