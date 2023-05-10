О’Мэлли – о Стерлинге: «Он величайший боец дивизиона, но я смогу шокировать мир»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Меня впечатлила его выносливость. Отработать все пять раундов с Генри Сехудо – этим не каждый может похвастаться. Я осознаю, насколько он опасен. Знаю, какие у него сильные стороны. Понимаю, в чем он может мне уступать.

Он входит в число величайших бойцов легчайшего дивизиона, поэтому я отношусь к этому бою очень серьезно. Я рад новому вызову и верю, что смогу шокировать весь мир», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

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7 комментариев

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jonnysilverhand01
Величайший ? Ещё пару лет назад, лежал в конвульсиях от запрещенного удара, смекнул что так можно титул забрать … актёр он величайший … не осуждаю, просто факты
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MaitreML
канан япус - наилегчайшая китаянка спорсру
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Игорь Пичугин
Шон!ты шокируеш весь мир если подстригешся на лысо.
+2
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Томас Круз Мапотер
Ответ jonnysilverhand01
Величайший ? Ещё пару лет назад, лежал в конвульсиях от запрещенного удара, смекнул что так можно титул забрать … актёр он величайший … не осуждаю, просто факты
За три защиты титула Стерлинг разве не доказал, что он чемпион по делу? Он и четвертую оформит.
+3
-2
+1
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ральф шумахер
Ответ jonnysilverhand01
Величайший ? Ещё пару лет назад, лежал в конвульсиях от запрещенного удара, смекнул что так можно титул забрать … актёр он величайший … не осуждаю, просто факты
а второй бой для вас - шутка? который все расставил по своим местам
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0
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Isa Babaev
Ответ jonnysilverhand01
Величайший ? Ещё пару лет назад, лежал в конвульсиях от запрещенного удара, смекнул что так можно титул забрать … актёр он величайший … не осуждаю, просто факты
4 поражения в последних 5 боях, факты
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