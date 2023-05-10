О’Мэлли – о Стерлинге: «Он величайший боец дивизиона, но я смогу шокировать мир»

Шон О’Мэлли поделился ожиданиями от поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Меня впечатлила его выносливость. Отработать все пять раундов с – этим не каждый может похвастаться. Я осознаю, насколько он опасен. Знаю, какие у него сильные стороны. Понимаю, в чем он может мне уступать.

Он входит в число величайших бойцов легчайшего дивизиона, поэтому я отношусь к этому бою очень серьезно. Я рад новому вызову и верю, что смогу шокировать весь мир», – сказал боец UFC Шон О’Мэлли.

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