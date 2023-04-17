Шон О’Мэлли не впечатлен формой Алджамейна Стерлинга.

«Выглядишь мелковатым», – написал второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли.

Напомним, что 7 мая Алджамейн Стерлинг подерется с Генри Сехудо в рамках турнира UFC 288.

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