Шон О’Мэлли – Стерлингу: «Выглядишь мелковатым»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли не впечатлен формой Алджамейна Стерлинга.

«Выглядишь мелковатым», – написал второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О’Мэлли.

Напомним, что 7 мая Алджамейн Стерлинг подерется с Генри Сехудо в рамках турнира UFC 288.

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9 комментариев

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Denis0017
Когда сказать нечего , а пукнуть что-то надо
+14
-1
+13
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Denzel Etherio
Ответ Buttowski
Сахарок который унизил Яночку.
Эта "Яночка" тебе вставит у тебя глаза вокруг орбиты прокрутятся.... и долго не напрягаясь воздух будешь выпускать.
Где вас штампуют таких мудрецов?
+10
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+6
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Ян Дружинин
Все шутили но как по мне Стерлядь самый опасный для любого в этом весе.
+3
0
+3
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Философ Востока
Это сахарок говорит, которого ветер сдувает? 😆
+2
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Господин Русский
В любом случае, рано или поздно они встрется. Посмотрим кто в какой форме будет. Ну а пока, мы посмотрим возвращение сехудо
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