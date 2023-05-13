Стерлинг – о поединке с О’Мэлли: «Это не будет гребанный Бостон. Он приходит на мое шоу, поэтому я буду диктовать условия»

Алджамейн Стерлинг заявил, что не будет драться с Шоном О’Мэлли в Бостоне.

«Он приходит на шоу Стерлинга, поэтому я буду диктовать условия и выбирать, где мы будем драться. И это не будет гребанный Бостон.

Шон О’Мэлли не получит права голоса, касательно места проведения боя. Он будет драться в то время, когда мне захочется выйти и соревноваться. Я говорил про сентябрь, поэтому ему лучше поднять зад и пойти готовиться», – заявил чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

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