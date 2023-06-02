Федор Емельяненко – об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»

Теги Александр Емельяненко Иван Емельяненко Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко высказался об алкоголизме брата Александра.

«На все, что происходит с моими братьями, я смотрю, наблюдаю уже в течение долгих лет с тяжелыми чувствами. С очень тяжелыми.

Понимаю, что я им помочь ничем не могу. Почему? Ну помогите вы! Чем я могу помочь?! Морально? Ну помогите вы морально.

Чем? Как я могу помочь? Ну что мне, сказать: «Саша, не пей?» Или что? Вы же видите, сколько его людей окружают, уговаривают, но тем не менее он выходит, как выходит.

Мало народу его поддерживает, что ли?! Александр сделал свой выбор», – сказал Федор Емельяненко.

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6 комментариев

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pashapavel
Сядь за стол и выпей с братом.
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Ojer
Третий брат стало быть тоже синяк.
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Рустик Исхаков
Свой своему по неволе брат (с). По-хорошему Федя разве обязан кому-то из братьев? Нет. Всё что смог, он для них сделал. Профукали возможности, мочитесь в аэропортах бухими получайте заслуженное
+2
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Рома Политов
Александр рассказывал, что Фёдор даже не появляется на каких-либо семейных торжествах, если там есть его братья
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Вася Енотов
После просмотра интервью осталось какое-то неприятное послевкусие.
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Собака хаски в маске
Ответ Ojer
Третий брат стало быть тоже синяк.
конечно, такой же как Сашка полторашка
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