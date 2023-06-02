Федор Емельяненко – об Александре: «Как я могу помочь? Сказать: «Саша, не пей?»

Федор Емельяненко высказался об алкоголизме брата Александра.

«На все, что происходит с моими братьями, я смотрю, наблюдаю уже в течение долгих лет с тяжелыми чувствами. С очень тяжелыми.

Понимаю, что я им помочь ничем не могу. Почему? Ну помогите вы! Чем я могу помочь?! Морально? Ну помогите вы морально.

Чем? Как я могу помочь? Ну что мне, сказать: «Саша, не пей?» Или что? Вы же видите, сколько его людей окружают, уговаривают, но тем не менее он выходит, как выходит.

Мало народу его поддерживает, что ли?! Александр сделал свой выбор», – сказал .

Крис Сайборг – о Федоре: «Он доказал, что был величайшим тяжеловесом всех времен»

Иван Емельяненко – о ссорах с братьями: «Федя больше контролирует свою речь, а Саня сильно жестко мог сказать»