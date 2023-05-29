Федор Емельяненко примет участие в шахматном турнире

Теги MMA Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

В Ханты-Мансийске пройдет шахматный турнир с участием Федора Емельяненко.

«В рамках чемпионата России по ММА пройдет шахматный турнир.

Соревнования стартуют 3 июня, они откроются матчем с участием Федора Емельяненко.

Список бойцов-участников турнира еще согласовывается», – сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ «Юграмегаспорт».

Емельяненко – президент Союза ММА России. Чемпионат по смешанным единоборствам пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.

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7 комментариев

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ральф шумахер
будет есть фигуры
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serginn
Мат удушающим захватом)
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Bashibuzuck
Федя на все руки от скуки😁
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Oleg Olegov
Шахматы- русская привычка
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Дмитрий
Гарик Мартиросян рассказывал, что играл с Федей он лайн и проиграл все партии, без шансов.
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omar
Федор оч хорошо играет для любителя
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