Федор Емельяненко примет участие в шахматном турнире

В Ханты-Мансийске пройдет шахматный турнир с участием Федора Емельяненко.

«В рамках чемпионата России по ММА пройдет шахматный турнир.

Соревнования стартуют 3 июня, они откроются матчем с участием Федора Емельяненко.

Список бойцов-участников турнира еще согласовывается», – сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ «Юграмегаспорт».

Емельяненко – президент Союза ММА России. Чемпионат по смешанным единоборствам пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.

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