Розенстрайк – о поражении Алмейде: «Одна или две ошибки стоили мне победы»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Жаирзиньо Розенстрайк Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал поражение Жаилтону Алмейде.

«Как вы могли заметить, бой пошел не по плану. Думаю, одна или две ошибки стоили мне победы. Мне казалось, что я все делал правильно.

Обещаю, что стану лучше. Я вернусь сильнее. Спасибо всем за поддержку», – сказал Жаирзиньо Розенстрайк на видео, опубликованном в социальных сетях.

В главном событии турнира UFC on ABC 4 Розенстрайк проиграл Жаилтону Алмейде удушающим приемом в первом раунде.

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3 комментария

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Вася Енотов
Рассуждение не особо адекватное. Одна-две ошибки? А конкретнее? Что считать ошибкой? То что перейдя из кика в мма не прокачал ни на йоту свой партер? Ну это уже больше чем ошибка. Не думаю, что в лагере Розена кто-то надеялся, что Алмейда зарубится в стойке. Готовится значит должны были. Так что это полный тактический провал, а не ошибка.
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Вячеслав Тотров
в любом противостоянии разницу делают ошибки
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Ян Дружинин
Сильнее ты точно уже не вернешься
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