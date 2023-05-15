Розенстрайк – о поражении Алмейде: «Одна или две ошибки стоили мне победы»
Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал поражение Жаилтону Алмейде.
«Как вы могли заметить, бой пошел не по плану. Думаю, одна или две ошибки стоили мне победы. Мне казалось, что я все делал правильно.
Обещаю, что стану лучше. Я вернусь сильнее. Спасибо всем за поддержку», – сказал Жаирзиньо Розенстрайк на видео, опубликованном в социальных сетях.
В главном событии турнира UFC on ABC 4 Розенстрайк проиграл Жаилтону Алмейде удушающим приемом в первом раунде.
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