Павлович обратился к фанатам: «Спасибо за поздравления»
Сергей Павлович поблагодарил фанатов после победы над Кертисом Блейдсом.
Напомним, что Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде главного события UFC Fight Night 222.
«Спасибо всем за поздравления. Большой респект Кертису Блейдсу», – написал Сергей Павлович в соцсетях.
Обычный день Сергея Павловича: прямо перед боем проиграл в автоматах 100$, а потом вынес Блейдса
Ты экстраполируешь свои скудные представления о соц. сетях и их ведении на обычную попытку Сереги пообщаться с фанатами.