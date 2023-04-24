Павлович обратился к фанатам: «Спасибо за поздравления»

Сергей Павлович поблагодарил фанатов после победы над Кертисом Блейдсом.

Напомним, что Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде главного события UFC Fight Night 222.

«Спасибо всем за поздравления. Большой респект », – написал в соцсетях.

Обычный день Сергея Павловича: прямо перед боем проиграл в автоматах 100$, а потом вынес Блейдса