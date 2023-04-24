Павлович обратился к фанатам: «Спасибо за поздравления»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович поблагодарил фанатов после победы над Кертисом Блейдсом.

Напомним, что Павлович нокаутировал Блейдса в первом раунде главного события UFC Fight Night 222.

«Спасибо всем за поздравления. Большой респект Кертису Блейдсу», – написал Сергей Павлович в соцсетях.

Обычный день Сергея Павловича: прямо перед боем проиграл в автоматах 100$, а потом вынес Блейдса

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4 комментария

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leppyanen
Заберите Волкова в свой лагерь
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Oleg Where
Ответ ST-L
давайте все таки уточним. обратился менеджер pr агентства, который ведет соцсети Сереги. Но для приличия хотя бы видео обращение сделали, но вот так вот с медийностью они работают, но при этом громко заявляют про "популярность" Сереги. Для фанатов - никто не оспаривает спортивные достижения Сергея, но для больших боев в современном мире только спорт достижений недостаточно, а иногда вообще необязательно
Откуда ты знаешь что у него в голове, и какое у него отношение ко всему этому? При тебе акки отдавал?

Ты экстраполируешь свои скудные представления о соц. сетях и их ведении на обычную попытку Сереги пообщаться с фанатами.
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