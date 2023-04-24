Харитонов – о Павловиче: «С Джонсом не прокатит выйти и смести»
Сергей Харитонов советует Сергею Павловичу изменить тактику в бою с Джоном Джонсом.
Напомним, что Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в главном событии UFC Fight Night 222, что делает его одним из главных претендентов на титул в тяжелом весе, которым владеет Джон Джонс.
«Серега – красавец, он победил. Я его поздравляю, но хочу немного предостеречь перед Джоном Джонсом. Это красиво, но с Джонсом не прокатит просто выйти и смести.
Джонс перехитрит. К нему нужно целенаправленно готовиться с более хитрыми ребятами, тактически прорабатывать ситуацию», – сказал Сергей Харитонов.
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